Luigi Di Maio, la fidanzata Virginia Saba: “In casa comando io”

Luigi Di Maio: la fidanzata

La fidanzata di Luigi Di Maio – l’assistente parlamentare Virginia Saba – ha confessato alcuni retroscena riguardanti la sua vita privata accanto al Ministro degli Esteri.

A quanto pare, nonostante stiano insieme ormai da diversi anni, i due non starebbero pensando alle nozze, anche se Virginia Saba ha confessato che, in futuro, l’idea dei fiori d’arancio sarebbe tra i loro sogni: “In questo momento non c’è molto tempo per pensarci, ma ne abbiamo parlato ed è una cosa che ci piacerebbe”, ha dichiarato Virginia Saba, che ha anche ammesso che – per ora – non ci sarebbe stata nessuna proposta ufficiale da parte del ministro: “No, adesso c’è da pensare alla politica.

Diciamo che è nei nostri programmi però un po’ più in là”. Insomma, le buone intenzioni ci sono, ma il tempo no, per ora. Quindi ci si penserà più in là”.

Luigi Di Maio e Virginia Saba: i retroscena

Virginia Saba ha confessato anche che Luigi Di Maio si sarebbe scusato, durante il loro primo appuntamento, per averla lasciata parlare con la sua scorta. L’assistente parlamentare ha anche dichiarato che in casa “comanderebbe lei” e ha confessato che agli inizi della sua relazione con il ministro sarebbero riusciti a vivere la loro relazione nel massimo riserbo (e senza essere scoperti dai paparazzi).

Luigi Di Maio: la vita privata

Prima di legarsi a Virginia Saba Luigi Maio è stato a lungo legato a Giovanna Melodia. I due si sono lasciati – stando a quanto ha dichiarato la stessa ex compagna del ministro – per via dei loro numerosi impegni di lavoro, che li avrebbero costretti a stare lontani per troppo tempo. “È finita ai primi di giugno, nei giorni in cui giurava il governo, ma la storia si trascinava già da un mese… Lasciarci è stata una scelta maturata e condivisa da entrambi, non si poteva andare avanti”, aveva dichiarato. Oggi sembra che Di Maio abbia finalmente ritrovato la felicità accanto a Virginia Saba, e in tanti si chiedono se prima o poi i due convolino davvero a nozze o abbiano insieme un bebè. Ci saranno presto novità per la coppia?