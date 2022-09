Luigi Di Maio smentisce la crisi: “Io e Virginia continuiamo a stare insieme”

Luigi Di Maio ha smentito le voci riguardanti una sua presunta crisi con la fidanzata Virginia Saba.

Luigi Di Maio ha messo a tacere le voci in merito alla sua presunta crisi con la fidanzata Virginia Saba.

Luigi Di Maio e Virginia Saba

Nonostante da diverso tempo non apparissero più insieme Luigi Di Maio e Virginia Saba starebbero ancora insieme e a specificarlo è stato lo stesso ministro degli affari esteri.

“Io e Virginia continuiamo a convivere e a stare insieme felicemente. La notizia non è vera”, ha detto Di Maio, che fa coppia fissa con Virginia Saba da ormai circa tre anni. I due hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata ma la stessa Virginia Saba in passato ha confessato alcuni retroscena sul loro primo incontro: “Fu un colpo di fulmine a un pranzo elettorale in Sardegna”, e ancora: “Credo gli sia piaciuto parlare di temi ultraterreni, musica, arte.

Lo guardavo fra tanti che gli facevano domande e pensavo: questo ragazzo non si può godere la vista del mare”.

Virginia Saba non aveva poi fatto segreto di desiderare un giorno i fiori d’arancio e una famiglia tutta sua e in tanti si chiedono se un giorno, presto o tardi, Luigi Di Maio si deciderà a farle la fatidica proposta. Al momento sulla questione tutto tace.