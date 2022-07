Luigi Di Maio, valanga di insulti sui Social dopo l’addio al Movimento 5 Stelle

Gli Haters hanno preso preso di mira il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio. Volano insulti di ogni tipo suoi suoi canali Social.

Il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, dopo aver lasciato il Movimetno 5 Stelle (M5S), è stato vittima di diversi attacchi sui suoi profili Social. Da Facebook a Twitter sono volati numerosi insulti diretti al ministro.

Luigi Di Maio riceve una valanga di insulti sui Social Network

Dai soliti insulti tipo “Poltronaro” e “Poltrone e sofà“, ad insulti molto pesanti. Tra le parole comparse sotto l’ultimo post di Luigi Di Maio, datato 13 giugno 2022, alcuni hanno detto che il ministro ha addirittura perso la dignità, gli hanno dato dell’incoerente e tanto altro. Di Maio è un politico giovane e molto Social, conta infatti numerosi seguaci sia su Facebook che su Instagram. La maggior parte di questi, però, delusi dalla sua decisione di lasciare il M5S, si sono trasformati in Haters ed hanno preso di mira il ministro degli Esteri.

La strategia difensiva del ministro e il post del 5 luglio 2022

La strategia adottata da Di Maio, per continuare ad usare i social in tranquillità, è stata quella di disattivare i commenti. Da quel momento ha goduto di un’apparente tranquillità sui suoi canali social. Purtroppo per lui, però, a causa di un piccolo errore di distrazione, il 5 luglio 2022 ha pubblicato una foto con il presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi.

Appena hanno visto la sezione commenti aperta, gli Haters, si sono scatenati. Questi hanno continuatoi ad insultarlo con frasi come: “Perché chiudi i commenti nei post precedenti? Paura?“, “Ma non ti fai un po’ schifo da solo?“, “Non meriti nemmeno che ti insulti. Che fine che hai fatto!“.