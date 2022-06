Solo poche settimane fa aveva giurato amore in diretta alla sua fidanzata ma ora Luigi Mario Favoloso è stato beccato con l’attrice hard Benny Green

Luigi Mario Favoloso beccato con l’attrice hard Benny Green e paparazzato in un momento che forse qualche problema rischia di darglielo, a contare la sua situazione sentimentale. La cena in un noto locale milanese fra l’ex gieffino e l’ex bancaria autrice di un video su Onlyfans non piacerà di certo alla fidanzata e promessa sposa di Luigi, Elena Morali.

La cena “galetotta” si è consumata al Cormorano, noto locale milanese in zona Sempione.

Luigi Mario Favoloso beccato con l’attrice hard

E commensale di Luigi era l’attrice soft hard Benny Green. Insomma, l’ex gieffino che aveva raggiunto la notorietà per la love story con Nina Moric ha trascorso la serata con una donna che non è la sua fidanzata. Ma perché Benny Green e Luigi Mario Favoloso hanno trascorso la serata insieme? Forse Luigi ed Elena sono in crisi e quella uscita è stata la prova provata di un “momento no”?

L’incursione dalla D’Urso e la proposta

Eppure giusto poche settimane fa l’ex gieffino si era presentato a La Pupa e il Secchione e nello studio di Barbara D’Urso su Italia 1 aveva dichiarato il suo amore ad Elena, concorrente della trasmissione. E aveva poi dato prova del suo coinvolgimento dopo aver fatto la proposta ad Elena: “Io faccio una fatica enorme a parlare di me in televisione. Sui social ho fatto un po’ lo sciocchino, facendo credere di non seguirti.

In verità non mi sono perso un attimo del programma perché era l’unico modo di capire come stessi, di captare il tuo stato d’animo. Secondo me hai fatto un percorso straordinario, hai fatto vedere forse per la prima volta chi sei veramente: una persona dolce, bellissima ma anche tremendamente fragile”.