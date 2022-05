Luigi Mastroianni papà per la prima volta: la sua fidanzata è incinta

Luigi Mastroianni e la fidanzata Anna saranno presto genitori: il tenero annuncio via social.

Luigi Mastroianni ha annunciato che lui e la sua fidanzata Anna diventeranno presto genitori del loro primo figlio.

Luigi Mastroianni sarà papà

Attraverso alcuni post sui social Luigi Mastroianni ha svelato con enorme gioia che molto presto sarà padre per la prima volta: la sua fidanzata Anna infatti starebbe per donargli un bebè.

La questione ha colto tutti di sorpresa e sui canali social dell’ex volto di Uomini e Donne è giunta una pioggia di like e messaggi d’auguri. Al momento non è dato sapere se il bebè sarà un maschio o una femmina né quale sia il nome scelto dalla coppia.

“La mia vita è sempre stata estremamente imprevedibile. Questa volta mi ha regalato la cosa più bella che possa accadere a un uomo.

Ti aspettiamo amore mio”, ha scritto Luigi via social annunciando l’arrivo del suo primo figlio.

Luigi Mastroianni: chi è la fidanzata Anna

Dopo l’esperienza vissuta a Uomini e Donne, Luigi Mastroianni ha trovato la felicità accanto a Anna, una ragazza da sempre lontana al mondo dei riflettori e particolarmente gelosa della sua privacy. Sui social in tanti sono impazienti di sapere come procederanno le cose tra i due dopo la nascita del loro bebè, ma al momento sulla questione tutto tace.

Luigi Mastroianni ha svelato che lui e la fidanzata si sarebbero conosciuti in discoteca mentre lui lavorava come dj, e ha anche affermato che all’inizio “Lei non mi ha filato minimamente”. Oggi i due sembrano essere più felici e uniti che mai e in tanti non vedono l’ora di saperne di più sull’arrivo del loro primo bebè.