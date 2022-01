Luigi Onorato dopo C’è Posta per Te: “Minacce a Nunzia, Carmen vuole solo visibilità”

Luigi Onorato ha svelato la sua verità in merito a quanto sarebbe accaduto tra lui e Carmen dopo C'è Posta per Te.

Dopo l’abbraccio a C’è Posta per Te le cose non si sono messe per il meglio tra Luigi Onorato e sua figlia Carmen, che avrebbero di nuovo interrotto i rapporti.

C’è Posta Per Te: Carmen e Luigi Onorato

Nelle ultime ore sui social Carmen Onorato ha scritto una lettera per annunciare che tra lei e Luigi Onorato le cose non fossero finite nel migliore dei modi. Alla base dell’ennesimo allontanamento tra i due – stando a quanto rivelato da Luigi Onorato e da Nunzia a Fanpage – vi sarebbero delle questioni di denaro.

“Io non posso andare a rubare per darle i soldi, io vivo diversamente da come vivono loro.

Spesso ho messo da parte Nunzia per accontentare le mie figlie. Dicono di avere problemi, che non possono andare avanti. Dopo il programma hanno proposto un lavoro a Carmen e Valentino, a lei come cassiera a lui come scaffalista, e non hanno accettato, allora mi chiedo: hanno o non hanno problemi economici?”, ha confessato l’uomo.

Luigi Onorato e Carmen Onorato: la lettera

Dopo l’incontro avvenuto a C’è Posta Per Te Carmen Onorato ha scritto una lettera su Facebook in cui ha confessato: “Non è andata come volevo.

Ho fatto tanto e troppo per la mia giovane età. La vita continua. Sono fortunata ad avere tante persone belle nella mia vita”. I due riusciranno a riappacificarsi in futuro?

Luigi Onorato: le minacce

Dopo che la vicenda tra i due ha avuto tanta visibilità grazie al format di Maria De Filippi, sui social in tanti hanno preso di mira la compagna di Luigi, Nunzia. Lui stesso ha confessato a Fanpage:

“Carmen ha detto che me ne sono andato quando aveva 13 anni, questo non significa che avevo l’amante.

La gente ora critica Nunzia, ho chiamato i carabinieri per tutelarla, abbiamo un bambino di due anni. La stanno minacciando”.