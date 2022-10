Luigi Strangis doppia un coccodrillo: mai fermarsi alle apparenze

Roma, 24 ott. (askanews) – Un live action per tutta la famiglia con protagonista un coccodrillo canterino. Dal 27 ottobre al cinema, dopo la presentazione ad Alice nella Città, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, “Il Talento di Mr. Crocodile”, diretto da Will Speck e Josh Gordon, tratto dai libri best-seller di Bernard Waber.

A Roma è arrivato il regista Josh Gordon a presentarlo, insieme

a Luigi Strangis, il vincitore di “Amici”, che dà la voce proprio al coccodrillo Lyle, nella versione originale doppiato da Shawn Mendes, che recita accanto a Javier Bardem.

Il film racconta delle difficoltà del piccolo Josh di ambientarsi a New York, dove la sua famiglia si è appena trasferita, ma quando scopre in soffitta il coccodrillo Lyle, bizzarro e con la passione per il canto, tutto per lui cambierà. “Bisogna ricordarsi che non si è mai soli, a me quello che piace tanto del film, oltre a questo messaggio, è che non bisogna mai fermarsi all’apparenza, qui c’è un coccodrillo che canta, e pensare alla condivisione e al sostegno della famiglia, valori che oggi devono continuare a esserci e ai giovani serviva questo messaggio”.

Un film sull’amore ha detto Josh Gordon e sulle sue potenzialità, sull’importanza di trovare la propria voce per esprimersi nel mondo che, in questo caso, esce fuori proprio grazie all’amore.