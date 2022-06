Luigi Strangis e Alex Wyse, duetto a Sanremo 2023: Amedeus avrebbe messo gli occhi su di loro.

Luigi Strangis e Alex Wyse potrebbero partecipare al Festival di Sanremo 2023 con un unico brano. Sembra che Amadeus sia rimasto molto colpito dalle loro voci, motivo per cui gli ex talenti di Amici potrebbero salire sul palco dell’Ariston per un duetto.

Luigi Strangis e Alex Wyse: duetto a Sanremo 2023?

Stando a quanto sostiene il portale Quellochetuttivoglionosapere, Luigi Strangis e Alex Wyse potrebbero partecipare insieme al Festival di Sanremo 2023. I due cantanti, usciti dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, stanno ottenendo un grande successo e anche Amadeus avrebbe messo gli occhi su di loro. Luigi e Alex potrebbero presentare un bel duetto, che di certo farebbe contenti i fan.

L’indiscrezione su Luigi e Alex a Sanremo 2023

Sul portale Quellochetuttivoglionosapere si legge:

“Si vocifera che Amadeus abbia messo gli occhi su Alex Wyse e Luigi Strangis per la prossima edizione del Festival di Sanremo. La notizia inerente la possibile partecipazione di Luigi era già stata palesata un po’ di settimane fa. In queste ore, però, ci sono stati degli aggiornamenti”.

Quali sono gli aggiornamenti? Strangis e Wyse fanno parte della stessa casa discografica, ovvero la 21co, che vede come fondatori Giordana Angi e Mattia Briga.

Strangis e Wyse: il duetto per Sanremo 2023

Il portale Quellochetuttivoglionosapere prosegue:

“Il fatto che Wyse e Strangis facciano parte della stessa casa discografica, ovvero, la 21co presieduta da Giordana Angi e Mattia Briga, sta facendo avanzare l’ipotesi di una possibile partecipazione di entrambi a Sanremo 2023. I due, infatti, potrebbero prendere parte alla competizione canora più attesa dell’anno formando un duetto e portando, di conseguenza, una sola canzone scritta e cantata da entrambi”.

Al momento, ovviamente, non abbiamo alcuna certezza sulla presenza di Luigi Strangis e Alex Wyse al Festival di Sanremo 2023.