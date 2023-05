Il gossip sta impazzendo intorno all’ipotetica frequentazione tra Luigi Strangis e Paola Di Benedetto. L’indiscrezione è stata lanciata dal profilo Instagram che si dedica al gossip, Very Inutil People.

Luigi Strangis e Paola Di Benedetto si stanno frequentando? Il gossip

Stanno circolando delle voci su un’ipotetica frequentazione tra Luigi Strangis e Paola Di Benedetto. A lanciare l’indiscrezione è stato il profilo Instagram Very Inutil People, che si occupa di gossip, che ha spiegato di aver ricevuto da una fonte la conferma che la vincitrice del Grande Fratello Vip e il vincitore di Amici di Maria De Filippi starebbero insieme. In realtà, Luigi e Paola si frequentano come amici e non ci sarebbe nessuna love story. A mettere le cose in chiaro è stata proprio Paola Di Benedetto, che ha replicato a questa voce. “Adoro Luigi e c’è una bella amicizia tra noi, nient’altro” ha sottolineato l’ex Madre Natura.

Luigi Strangis e Paola Di Benedetto: grandi cambiamenti

Per Luigi Strangis e per Paola Di Benedetto è un momento di grandi cambiamenti. Da poco è uscito il nuovo singolo del cantante, che ha raccontato che vuole continuare a crescere musicalmente, puntando anche verso il Festival di Sanremo. Paola Di Benedetto ha lavorato per RTL 102.5, avventura che si è conclusa nei giorni scorsi. Ora ci sono molti cambiamenti e progetti in vista.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Strangis ha raccontato di avere il cuore libero e di essere completamente concentrato sulla musica. Anche Paola Di Benedetto sembra essere single. Dopo la storia con Federico Rossi si era parlato di un flirt con Matteo Berrettini e di un flirt con Rkomi.