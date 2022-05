Luigi Strangis: i carabinieri lo fermano per un videomessaggio

Luigi Strangis è stato fermato dai carabinieri: il video è virale e piace ai fan.

Luigi Strangis, vincitore di Amici 21, piace proprio a tutti, grandi e piccini. Nelle ultime ore, sul web è apparso un filmato che sta divertendo molto i fan del cantante. Nel video si vede l’artista che viene fermato dai carabinieri per un videomessaggio da mandare ai figli.

Luigi Strangis fermato dai carabinieri per un videomessaggio

Dopo la vittoria di Amici 21, la vita di Luigi Strangis è cambiata completamente. Il cantante, che ha colpito milioni di telespettatori per la sua voce e l’estrema educazione, piace a tutti, giovani e meno giovani. A riprova di ciò, sul web sta circolando un filmato che lo vede fermato dai carabinieri, che gli chiedono di mandare un messaggio ai figli.

Luigi Strangis amato da tutti

Nel filmato in questione, Luigi accetta la richiesta dei carabinieri, trattandoli come tutti gli altri fan. Saluta i figli delle forze dell’ordine, felici come non mai, e ringrazia i genitori. Si può non amare Strangis? E’ questa la domanda che si pongono i suoi tantissimi seguaci.

Come spenderà il montepremi?

Apprezzamenti dei carabinieri a parte, Luigi ha svelato come spenderà il denaro vinto ad Amici 21. Ha dichiarato:

“Cosa farò col montepremi? Non lo so ancora. Penso di investirli sul lavoro. Voglio regalare una vacanza ai miei che se lo meritano. Io, purtroppo, tempo non ne ho. Spero di non averne. Devono staccare perché hanno lavorato tanto per me. Anche se lontani da me hanno passato una vita con me”.