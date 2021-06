Luisa Corna annuncia le sue nozze e svela: “Il piano era saltato”

Luisa Corna ha annunciato le sue nozze con Stefano Gavino, ufficiale dei carabinieri a cui è legata da ben 7 anni.

Luisa Corna ha annunciato le sue nozze con Stefano Giovino, ufficiale della marina di 15 anni più giovane di lei e a cui la cantante è legata da ben 7 anni.

Luisa Corna: le nozze

Dopo 7 anni d’amore sembra proprio che Luisa Corna abbia trovato la serenità accanto a Stefano Giovino, ufficiale dei carabinieri più giovane di lei di 15 anni.

La cantante ha svelato che le nozze con Giovino sarebbero state rimandate a causa dell’emergenza Coronavirus ma ha anche dichiarato che i preparativi per il grande giorno sarebbero ormai conclusi e che lei non vedrebbe l’ora di sposare il suo grande amico. “Ci siamo guardati per la prima volta durante una manifestazione ed è stato colpo di fulmine”, aveva raccontato la cantante in merito alla sua storia d’amore con l’ufficiale.

Per il momento Luisa Corna non ha svelato la data delle sue nozze né il luogo in cui si terranno. In tanti tra i suoi fan non vedono l’ora di saperne di più in merito al giorno delle sue nozze.

Luisa Corna: la vita privata

Prima di legarsi all’ufficiale dei carabinieri Luisa Corna è stata legata all’ex calciatore Aldo Serena e, a seguire, al collega Alex Britti. La cantante è stata legata anche all’attore e modello Valerio Foglia Manzillo.

Da 7 anni è legata sentimentalmente a Stefano Giovino.

“Sono felicemente innamorata da quasi sette anni. Quando si ha un rapporto soddisfacente e completo è come se si vivesse in uno stato di grazia, riempie la vita. Ho vissuto tanti anni da sola e stavo bene. Però quando hai vicino una persona con la quale ti trovi, è ancora meglio”, aveva confessato Luisa Corna. La cantante non ha figli mentre il suo compagno è già padre di due bambini: “Erano tanti anni che stavo da sola. Poi ho incontrato lui a Palazzolo. Ed è stato come un colpo di fulmine, che il mio angelo custode ha voluto donarmi. Lui è una persona molto integra, forte, un uomo intelligente e che mi sa capire. Lui è già papà di due bimbi fantastici con cui ho uno splendido rapporto. Stiamo insieme da più di quattro anni. Lui ha riportato equilibrio e serenità in me“, ha rivelato la cantante.

Luisa Corna: le nozze rinviate

Così come molti altri personaggi del mondo dello spettacolo anche Luisa Corna è stata costretta a rimandare le sue nozze a data da destinarsi. Come lei anche Simona Ventura e Giovanni Terzi, Giorgia Palmas e Filippo Magnini ma anche molte altre personalità del mondo dello spettacolo hanno dovuto rinunciare ai loro fiori d’arancio.