Nozze in arrivo per Luisa Corna. La cantante e conduttrice si sposa con il fidanzato Stefano Giovino, ufficiale dei carabinieri. Il matrimonio, stando ad alcune indiscrezioni, è stato fissato per sabato 9 settembre 2023.

Luisa Corna si sposa: tutto sulle nozze con Stefano Giovino

Secondo il Giornale di Brescia le nozze tra Luisa Corna e Stefano Giovino sono vicine. La cantante e conduttrice sposerà l’ufficiale dei carabinieri a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, sabato 9 settembre 2023. Il rito religioso si svolgerà presso la Madonnina, il santuario della Madonna di Lourdes, alle ore 11:00.

La storia d’amore tra Luisa e Stefano

La Corna e Giovino è iniziata qualche anno fa, intorno al 2016. In un’intervista di quel periodo, quando per la prima volta ha parlato di lui, ha dichiarato:

“È un ufficiale dei carabinieri, è più giovane di me di 15 anni. Ci siamo guardati per la prima volta durante una manifestazione ed è stato colpo di fulmine. Mi dà sicurezza, serenità, sono contenta di averlo incontrato in questo momento della mia vita”.

Avevano deciso di sposarsi tempo fa, ma il Covid ha fatto saltare i loro piani.

Luisa Corna: gli amori prima di Stefano Giovino

Per Luisa si tratta del primo matrimonio. Prima di incontrare Stefano Giovino, la Corna è stata fidanzata dal 1993 al 2003 con Aldo Serena, ex calciatore dell’Inter e commentatore televisivo. In seguito, ha avuto una relazione di un anno con il cantante Alex Britti e una di qualche mese con l’attore e modello Valerio Foglia Manzillo.