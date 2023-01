Luisa Ranieri a Domenica In, il ritorno di Lolita Lobosco e il rapporto con il marito Luca Zingaretti

Luisa Ranieri a Domenica In, il ritorno di Lolita Lobosco e il rapporto con i...

Luisa Ranieri a Domenica In, il ritorno di Lolita Lobosco e il rapporto con i...

Luisa Ranieri a Domenica In, il ritorno di Lolita Lobosco e il rapporto con i...

Nello studio di Domenica In, Luisa Ranieri ha presentato la seconda stagione di Lolita Lobosto e ha raccontato alcuni aspetti della sua vita privata.

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Luisa Ranieri ha presentato la seconda stagione di Lolita Lobosco e ha fatto alcune rivelazioni inedite sulla sua vita privata.

Luisa Ranieri a Domenica In, il ritorno di Lolita Lobosco

Luisa Ranieri torna su Rai 1 con la seconda stagione di Lolita Lobosco. Il primo appuntamento con gli episodi inediti della fiction Rai tratta dai fortunati romanzi di Gabriella Genisi di cui Ranieri è protagonista è fissato per la prima serata di domenica 8 gennaio 2023.

Proprio per presentare la serie tv, l’attrice è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, durante l’ultima puntata andata in onda proprio nel pomeriggio di domenica 8.

In questa circostanza, il carismatico vicequestore non ha parlato soltanto delle sue fatiche professionali ma ha rilasciato anche alcune dichiarazioni circa la sua vita privata e il rapporto con il collega e marito Luca Zingaretti.

Il rapporto con il marito Luca Zingaretti

A Mara Venier, Luisa Ranieri ha raccontato dettagli inediti della sua vita privata come il primo incontro con Zingaretti, attore che ha dato il volto al celebre Commissario Montalbano.

“All’inizio non lo volevo, ero giovane, lui separato… poi è nato questo grande amore che dura ora”, ha rivelato l’attrice a Domenica In. Con fare scherzoso e ironico, poi, ha aggiunto: “E meno male, visto che si lasciano tutti”.

La conduttrice, allora, ha preso la palla al balzo e ha prontamente ribattuto: “È vero, lo dico sempre pure io… anche se ‘ndo vado ormai? Ho già dato”.

La battuta della Venier ha fatto scatenare il pubblico che ha fatto partire uno scrosciate applauso per la padrona di casa.