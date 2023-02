Luisa Ranieri dieta: come essere in forma smagliante a 49 anni

Luisa Ranieri dieta: come essere in forma smagliante a 49 anni

Luisa Ranieri dieta: come essere in forma smagliante a 49 anni

Il pubblico l’ha ammirata recentemente sul palco di Sanremo, ma anche nell’ultima puntata di Lolita LoBosco dove ha modo di sfoggiare una forma fisica smagliante grazie alla dieta che segue e anche a un allenamento continuo. Vediamo come si tiene in forma l’attrice Luisa Ranieri e quale è la sua alimentazione tipo.

Luisa Ranieri dieta

Una delle attrici maggiormente affascinanti e di talento del cinema e della televisione italiana, che coniuga insieme anche a un fisico smagliante nonostante i suoi 49 anni. Luisa Ranieri è una attrice di talento, ma anche una delle donne più belle dello showbusiness italiano e la sua forma smagliante ne è un esempio.

Buona parte del suo fascino e della sua bellezza è sicuramente dovuta a Madre Natura, ma lei ci mette del suo grazie a una dieta e regime alimentare che segue con assiduità. Infatti, ha raccontato di seguire una alimentazione molto particolare con abitudini alimentari altrettanto precise che le sono state consigliate da una nutrizionista.

Afferma di mangiare un po’ di tutto, ma al tempo stesso cerca di fare attenzione ai vari abbinamenti a tavola in modo da non unire troppi nutrienti in un unico piatto. Per esempio, prima di una frittura di pesce consuma una insalata oppure fa precedere dei cetrioli o finocchi con un po’ di limone poco prima di mangiare degli spaghetti con le vongole.

Il pane è sempre e solo tostato. Per quanto riguarda i condimenti, preferisce l’uso di spezie ed erbe aromatiche che insaporiscono i piatti. Dedica anche tempo allo sport, in particolar modo a ginnastica a corpo libero, pre-pugilistica e anche gyrotonic che l’aiutano a mantenersi in forma perfetta.

Luisa Ranieri dieta: benefici

Sebbene Luisa Ranieri sia seguita da anni da un nutrizionista per mantenere il suo fisico smagliante e in forma, il suo regime alimentare le consente una serie di benefici e vantaggi che aiutano a tenere sotto controllo il peso evitando di eccedere. Nella sua alimentazione, non mancano le spezie perché facilitano la digestione e non appesantiscono.

Consuma moltissime verdure dal sapore amarognolo come la cicoria o la rucola perché assumere questi cibi le permette di aiutare l’attività intestinale che riesce ad assorbire meno gli zuccheri rispetto ai carboidrati. Non segue, a differenza di altre sue colleghe, una dieta o un regime maniacale, ma sicuramente sta attenta a quello che mangia e alle porzioni.

Presta molto attenzione ala qualità dei cibi evitando di esagerare o eccedere e, nel caso, riesce a smaltire con attività fisica, tra cui include anche le passeggiate che fa con il marito e le due figlie. Le piace fare movimento e praticare qualsiasi sport, proprio per mantenersi in allenamento: dal tennis al canottaggio sino alle camminate sulla spiaggia.

Luisa Ranieri dieta: integratore

Per riuscire a essere in forma , è consigliabile abbinare alla dieta e all’allenamento anche un buon interatore. In commercio ve ne sono di vario tipo, ma il migliore, al momento, consigliato anche dagli esperti, per le sue proprietà, è Spirulina Ultra in vendita in compresse.

Un integratore pensato e ideato da esperti per tutte quelle persone che hanno difficoltà a dimagrire e perdere peso in eccesso. In poco tempo e seguendo i giusti consigli, è possibile ottenere una perdita dimagrante notevole dal momento che questo integratore elimina i grassi e le calorie in eccesso, placa il senso di fame dando una spinta al metabolismo.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Si basa su ingredienti naturali che, combinati tra loro, permettono di ottenere risultati importanti. Tra questi componenti, del tutto privi di effetti collaterali, si ritrovano l’Alga spirulina che dona benessere al corpo andando a bloccare le riserve di grasso e la Gymnema che accelera il metabolismo lipidico e dei carboidrati placando la fame.

Secondo gli esperti sarebbe buona norma assumere fino a un massimo di due compresse al giorno poco prima di sedersi a tavola affinché cominci ad agire e sopperire così il senso di appetito.

È possibile ordinare questo integratore soltanto sul sito ufficiale per non incappare in imitazioni o truffe considerando che si tratta di un prodotto esclusivo e originale. Si lasciano i propri dati nel modulo per poi attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine e approfittare della promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra a 49.99€ invece di 200€. La modalità di pagamento può essere in contanti, al corriere oppure con Paypal.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.