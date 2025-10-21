Luisa Ranieri è "La Preside": era urgente raccontare la scuola

Roma, 21 ott. (askanews) – È ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale, la serie diretta da Luca Miniero “La Preside”, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, in coproduzione con “Alice nella Città”.

Luisa Ranieri ne è l’interprete ma anche la coproduttrice insieme al marito Luca Zingaretti. Entrambi volevano mostrare quanto la scuola sia fondamentale nella nostra società, soprattutto in contesti difficili.”Per noi era urgente raccontare questa storia attraverso la vita di Eugenia che è la vita di un eroe moderno. – ha detto l’attrice – Era anche importante usare la nostra popolarità a favore di una causa bella, cioè quella di far conoscere che c’è tanta gente che fa il proprio lavoro. Devi andare contro il tuo interesse e stare sull’interesse dell’altro, che diventa predominante”.

Quando arriva nell’Istituto Anna Maria Ortese, un luogo segnato dall’abbandono scolastico e circondato dal degrado, al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa, la nuova Preside non si ferma di fronte a niente: riporta l’ordine, esige il rispetto delle regole, coinvolge i ragazzi, lotta contro inefficienze e burocrazia. Quella Preside, vista come un’estranea ma anche rispettata, diventa “la pazza”. “Noi tutti, nel nostro piccolo, almeno io mi illudo, che dobbiamo fare la nostra parte, non bisogna guardare dall’altra parte. – ha affermato Ranieri – Tutti noi possiamo fare la nostra parte, basta poco, anche senza grandi proclami e grandi manifestazioni, nel quotidiano fare il tuo e farlo bene: questo secondo me è un messaggio che Eugenia porta con sé e io ho visto con i miei occhi quando sono stata lì quanti ragazzi le sono grati per questo”.