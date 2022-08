Luisella Costamagna nel cast di Ballando con le Stelle: l’indiscrezione

Luisella Costamagna nel cast di Ballando con le Stelle: la scelta "motivata" di Milly Carlucci.

Luisella Costamagna, stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, è nel cast di Ballando con le Stelle 2022. Sembra che Milly Carlucci abbia deciso di prenderla in famiglia per placare un po’ le polemiche legate al suo addio ad Agorà.

Luisella Costamagna nel cast di Ballando con le Stelle

Secondo Dagospia, Luisella Costamagna ha accettato di diventare concorrente di Ballando con le Stelle 2022. Il programma di Milly Carlucci, in partenza su Rai1 sabato 8 ottobre, avrebbe chiuso il cast e tra i nomi certi sembra figurare quello della giornalista e conduttrice. La presentatrice, stando alle voci di corridoio, avrebbe scelto di arruolare la Costamagna per placare le polemiche nate attorno al suo addio ad Agorà.

Da Agorà a Ballando con le Stelle

Se l’indiscrezione dovesse corrispondere a verità, oltre ad Enrico Montesano, nel cast di Ballando con le Stelle ci sarebbe anche Luisella. La scelta di inserirla nello show danzante di Rai1 non sarebbe casuale, ma legata al suo addio tra le polemiche ad Agorà. Sembra che Viale Mazzini, abbia dirottato la Costamagna nel format della Carlucci per raffreddare un po’ il caos degli ultimi mesi. Al momento, è bene sottolinearlo, Milly non ha confermato la sua presenza.

Chi è Luisella Costamagna?

Classe 1968, Luisella Costamagna è nata il 16 dicembre a Torino. Ha mosso i primi passi in una tv locale piemontese, Teletime, poi nel 1996 ha iniziato a collaborare con Michele Santoro nella trasmissione Moby Dick. Dopo essere diventata giornalista professionista, ha continuato a lavorare accanto a Santoro in format di successo, come: Il raggio verde, Sciuscià e Sciuscià edizione straordinaria. Prima di approdare ad Agorà, ha fatto parte di altre trasmissioni di un certo calibro: Maurizio Costanzo Show, Omnibus Estate, Omnibus, In Onda, Robinson e Lei non sa chi sono io.