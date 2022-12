Ospite de La vita in diretta, Luisella Costamagna ha replicato a tono a Selvaggia Lucarelli.

La vincitrice di Ballando con le Stelle è fiera del lavoro fatto e ha sbugiardato la giurata.

Luisella Costamagna replica a Selvaggia Lucarelli

Luisella Costamagna, ospite de La vita in diretta, ha ripercorso con Alberto Matano la sua avventura a Ballando con le Stelle. Il conduttore non ha potuto fare a meno di mostrarle il post di Selvaggia Lucarelli sulla sua vittoria. “Selvaggia poco fa ha caricato un lunghissimo post che io ho appena visto e che ti leggo in maniera veloce.

‘La finale è stata brutta e ingiusta per diversi motivi. La Costamagna ha ballato un tango alla prima puntata e poi tre balli da seduta. Poi è tornata al ripescaggio e la giuria le ha dato 10. Poi ha avuto un ballerino come Pasquale La Rocca che è il top e sa fare la differenza indipendentemente dalla ballerina che gli capita’. Ecco questo è quello che ha scritto poco fa Selvaggia Lucarelli“, ha dichiarato Matano.

Luisella Costamagna sbugiarda Selvaggia Lucarelli

La Costamagna, dopo aver ascoltato le parole di Selvaggia, ha replicato:

“Inizio subito col dire che molte di queste cose che hai letto non sono nemmeno vere. Perché ad esempio non è assolutamente vero che abbiamo ballato da seduti tre volte. Fino ad ora ho mantenuto una calma necessaria. Invito tutti a leggere il mio post che ho pubblicato oggi e non ho nemmeno voglia di fare polemica con lei. Abbiamo vinto, abbiamo una coppa. Anzi la devo ancora ritirare perché è enorme”.

Luisella è contenta della vittoria a Ballando con le Stelle e sostiene che la Lucarelli abbia scritto parecchie cose non vere.

L’affondo di Luisella a Selvaggia

La Costamagna ha concluso:

“(La vittoria, ndr) la voglio condividere con Pasquale, Milly, la squadra di Ballando, con anche le coppie che hanno ballato, perché hanno alzato l’asticella garantendoci una vittoria ancora più gratificante. Ma soprattutto quella coppa la condivido con 4/5 della giuria e con te e Rossella Erra, ma anche Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. Perché quelli che ho citato ci hanno sempre valutato in modo educato, sereno e competente. Apprezzo chi è sereno e non ho voglia di parlare di quel quinto della giuria francamente. Dico solo che c’è un regolamento che tutti i giurati hanno sottoscritto e conoscono perfettamente. Quindi non capisco le polemiche anche su questo aspetto”.

Selvaggia replicherà? Staremo a vedere.