Luiss BS, presentata ricerca dell'Osservatorio Auto e Mobilità

Roma, 17 dic. (askanews) – In un periodo storico fortemente influenzato da tensioni geopolitiche e oscillazioni di mercato del fossile, la transizione energetica rappresenta un passaggio strategico per il Paese. I temi al centro del dibattito sono infatti l’indipendenza energetica e la possibilità di favorire l’accesso a soluzioni green. Anche nell’ambito della mobilità il dibattito è più che mai aperto; a tal proposito, l’Osservatorio Auto e Mobilità della Luiss Business School ha presentato la ricerca “L’Italia e l’auto elettrica: tra percezioni e consapevolezza”, un appuntamento che si è posto l’obiettivo di individuare le aree su cui intervenire per favorire una migliore transizione.

Luigi Nasta, Ricercatore Luiss Business School, ha dichiarato: “Le evidenze principali hanno messo in luce una differenza tra le percezioni e le consapevolezze; nello specifico i possessori di auto non elettrica ragionano soprattutto sulla base di quelle che sono le percezioni, quindi i loro dubbi e le loro aspettative nascono più da una narrazione che da un’esperienza reale. Abbiamo analizzato centinaia di risposte aperte e l’AI ci ha permesso di capire quali erano i pattern tematici e ci ha permesso di classificare queste risposte in quelle che sono poi delle categorie che sono emerse dalla nostra ricerca”.

Lo studio condotto dall’Osservatorio della Luiss Business School ha evidenziato che il divario tra interesse potenziale e acquisto reale dell’auto elettrica è legato anche a pregiudizi come la diffidenza sulla durata delle batterie, la percezione di una insufficiente rete di ricarica autostradale e la valutazione sul prezzo d’acquisto. Ad offrire una panoramica dettagliata sui dati del settore elettrico è stata UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri).

Roberto Pietrantonio, Presidente UNRAE, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Nella ricerca è stata presentata la percezione e la volontà di approfondire da parte dei consumatori. Noi riteniamo che il tema del dialogo sia fondamentale, forse è quello che è mancato in Europa. In Europa qualche anno fa si sono prese delle decisioni che avevano un obiettivo a lungo termine assurdamente condivisibile, ovvero la lotta alle emissioni climalteranti, ma forse gli obiettivi sono stati troppo ambiziosi”.

Oltre al dialogo con le istituzioni, a rivestire un ruolo chiave sono quattro leve di crescita per il settore individuate dall’Osservatorio Auto e Mobilità della Luiss Business School: la riduzione del prezzo d’acquisto delle auto elettrice, la stabilità degli incentivi statali ed europei, la necessità di una rete di ricarica capillare e la garanzia di lunga durata delle batterie.