Luiss Business School e Oracle insieme a Villa Blanc

Roma, 26 giu. (askanews) – Si è tenuta a Villa Blanc una tavola rotonda, proposta da Luiss Business School e Oracle, sui temi della value chain e i cambiamenti nei processi finance. In particolare le nuove sfide ed opportunità dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti. Ha parlato ai nostri microfoni Giovanni Ravasio, VP & Country Leader Cloud Applications, Oracle Italia:

“La catena del finance è stata spinta e cambiata per eventi esterni, oltre che per le nuove tecnologie che hanno sicuramente portato i CFO a fare un lavoro migliore. È cambiata a valle del Covid, tutta la catena del valore nel supply chain. Oracle ha integrato le nuove tecnologie per dare nuovi strumenti atti ad essere più veloci e più precisi”.

Importanti sviluppi e novità anche sul ruolo del CFO, in relazione alle nuove tecnologie. Ne abbiamo parlato con Raffaele Oriani, Dea Luiss Business School:

“Le nuove tecnologie modificheranno in modo rilevante il ruolo del CFO, questo perché da un lato porteranno all’automazione di alcuni processi della funzione, quelli più ripetitivi liberando tempo e risorse che potranno essere dedicate all’utilizzo efficace delle nuove tecnologie. Potendo così avere maggiore prevedibilità degli eventi futuri e maggiore capacità di pianificazione”.

Una duplice sfida quindi per i CFO: adeguare i modelli alla nuova realtà di mercato e digitalizzare i processi, per sfruttare le opportunità che la tecnologia ci offre anche in campo applicativo al fine di aumentare la creazione di valore.

