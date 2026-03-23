Luiss Business School: la Reunion degli alumni del public affairs

Roma, 23 mar. (askanews) – Si è svolta a Villa Blanc, sede della Luiss BusinessSchool, la II Reunion degli Alumni dell’Executive Master in Lobby, Relazioni Istituzionali & Human Capital, oggi in aula alla 18° edizione.Un appuntamento che si inserisce a pieno titolo nell’offerta formativa della Scuola, perché trasforma l’incontro tra ex partecipanti in un’occasione di apprendimento continuo, capace di generare idee, esperienze e nuove opportunità professionali. Un Master, che abbina una formazione manageriale generale a percorsi specifici in Public Affairs & External Relation, per la formazione di esperti di relazioni istituzionali, della rappresentanza degli interessi e della comunicazione esterna.Ad aprire l’evento i saluti istituzionali del Dean della Luiss Business School Raffaele Oriani e di Matteo Caroli, Associate Dean e Leader Luiss Business School Alumni Hub, seguiti dagli interventi di Alberto Petrucci, Direttore dell’Executive Master, e di Francesco Delzio, Condirettore del programma. La tavola rotonda “L’interesse dell’Italia nell’Italia degli interessi” ha visto i contributi di Luigi Abete, Presidente Luiss Business School, Rita Carisano, Direttore Generale Luiss Guido Carli, dell’imprenditore Marco Gay e di Nando Pagnoncelli, Presidente IPSOS-DOXA Italia. Tra i temi emersi durante la giornata, la sfida dell’Intelligenza Artificiale per il Public Affair:”L’intelligenza artificiale potrà generare un salto di qualità importantissimo ulteriore, trasformando questa professione e rendendola sempre più strategica e manageriale, perché l’AI ci consentirà di uscire dalla logica dei salotti, delle relazioni nude e crude, dell’agendina e di entrare in una dimensione che invece è fondata su dati ed evidenze. Evidence Based e Data Driven, questo è il modello anglosassone di Public Affairs che io credo, nei prossimi anni, si potrà realizzare davvero in Italia grazie all’intelligenza artificiale” ha dichiarato Francesco Delzio, Condirettore Executive Master Lobby, Relazioni Istituzionali e Human Capital.Un incubatore di idee, opinioni ed esperienze utili all’inserimento nel mondo del lavoro e per la crescita professionale. La community degli Alumni, risulta essere così particolarmente attiva e svolge un ruolo fondamentale in termini di networking ma anche di lifelong-learning. “E’ importante perché unisce dei punti fondamentali di come cambia la rappresentazione degli interessi, di come cambia il rapporto fra istituzioni, fra aziende e fra persone. La Luiss Business School, in questo, ha dato, dà e darà un contributo essenziale perché, per gestire un cambiamento importante come quello che viviamo, servono competenze e le competenze bisogna metterle in collegamento con tutti gli interessi” ha detto l’imprenditore Marco Gay.La Luiss Business School, conferma così il proprio impegno concreto per valorizzare una community di Alumni attiva e intergenerazionale, proponendosi come ponte tra pubblico e privato, per formare professionisti capaci di coniugare l’interesse delle imprese con l’interesse nazionale.