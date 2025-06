Luiss Business School ospita 'Purpose to Impact'

Roma, 5 giu. (askanews) – A Villa Blanc la Luiss Business School ospita l’evento ‘Purpose to Impact’, promosso insieme a Italiacamp e SCS consulting, con l’obiettivo di attivare un confronto diretto tra executive, manager, professionisti e accademici per esplorare le traiettorie possibili che possano guidare le organizzazioni verso futuri sostenibili e desiderabili, capaci di coniugare competitività e responsabilità.

Abbiamo parlato con Cristiano Busco Head of Consulting and Global Engagement Luiss Business School:

“L’evento di oggi, dal Purpose all’Impatto verso Futuri Desiderabili, narra il percorso che le organizzazioni pubbliche e private, grandi e piccole, stanno compiendo. Una traiettoria che unisce il Purpose, la Mission, la visione delle organizzazioni con le strategie, con i percorsi di innovazione e con l’impatto desiderato. Ospitiamo qui a Villa Blanc aziende pubbliche e aziende private che hanno intrapreso questo percorso, alcune delle quali sono state accompagnate dalla divisione Consulenza della Lewis Business School che si cimenta in queste tematiche”.

Una giornata di dialogo e confronto tra organizzazioni – pubbliche e private – che sono chiamate a interrogarsi sul proprio ruolo, sul proprio purpose e sull’impatto che generano nella società. È poi intervenuta Raffaella Luglini, Chief Sustainability Officer, Leonardo:

“Per Leonardo la sostenibilità è parte integrante della strategia, quindi le attività che mettiamo in campo, i progetti, gli obiettivi che ci diamo sono profondamente integrati in quelli che sono gli obiettivi strategici, commerciali, economico-finanziari del gruppo. La sostenibilità nel caso del gruppo Leonardo è vissuta e agita esattamente proprio come una delle attività che servono per attuare il proprio ruolo di impresa, ovviamente con una particolare attenzione a quelli che sono gli aspetti che connotano la sostenibilità e quindi il tema degli impatti, l’impatto sulla società, sulle comunità e l’impatto naturalmente sull’ambiente”.

Infine è intervenuto Michele Petrocelli, Dirigente generale del Dipartimento del Tesoro presso il MEF, responsabile dei progetti di digitalizzazione e innovazione: “Lo Strategic Foresight cos’è in modo semplice? È la capacità di leggere proattivamente dei futuri, quindi immaginare dei futuri possibili e costruire il presente per arrivare a quei futuri lì. Questo significa per una pubblica amministrazione essere più capaci di strategie resilienti perché puoi analizzare se la tua strategia e le tue policy oggi hanno che tipo di impatto su scenari alternativi, lo puoi fare immaginando addirittura strategie più innovative perché con gli segnali deboli e in un contesto di forte cambiamento è fondamentale e poi c’è una cultura, l’anticipazione del futuro, porti dentro questa visione”.

‘Purpose to Impact’ è stata così l’occasione per dar voce alle aziende, aprendo un dialogo sugli strumenti più efficaci per declinare la sostenibilità in azienda in maniera concreta ed innovativa, come sottolineato dall’intervento di Nicoletta Luppi, AD e Presidente MSD che ha ricordato quanto innovazione e sostenibilità siano fondamentali per la crescita e lo sviluppo futuro di MSD Italia.