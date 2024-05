"Luiss Career Day", due giorni di incontri tra studenti e aziende

Roma (askanews) – Nel Campus di Viale Romania a Roma è tornato il “Luiss Career Day”, due giorni di incontri e confronti tra 140 aziende e studi legali e gli studenti. Laureati e laureandi possono ottenere informazioni e consigli sulle opportunità di carriera o candidarsi a sostenere colloqui per le posizioni aperte nei settori di Finance, Consulting, Corporate e Legal. L’appuntamento di recruiting e orientamento professionale “Open Minds, Open Doors” quest’anno sostiene anche la mobilità sociale, attraverso nuove borse di studio. Stefano Manzocchi, Prorettore alla Ricerca Università Luiss Guido Carli: “La nostra università riesce a collocare dopo un anno oltre il 90% dei nostri studenti nel mercato del lavoro e quindi questo contatto è molto utile per cominciare a tessere occasioni di lavoro. Da quest’anno c’è anche un fondo che le imprese hanno finanziato per aiutare, con le iniziative che già abbiamo, studenti meritevoli ma che hanno bisogno di un supporto finanziario, a sostenere le spese per gli studi presso la Luiss”.

Ragazze e ragazzi potranno anche votare per l’azienda considerata “Best employer” in base all’esperienza di incontro ai desk. “E’ importante per me perché mi sto laureando e devo cercare di prepararmi bene per il futuro, per la carriera. Sto cercando delle informazioni, anche delle possibilità per lo stage e il lavoro in futuro”, ha detto lo studente Giovanni Zhang.

Alessia Perrotta, HR Talent Attraction & Acquisition Deloitte: “Per noi ovviamente sono dei giorni, dei momenti, molto molto importanti perché abbiamo sempre bisogno di nuove figure e di persone che abbiano voglia di aiutarci in quelli che sono i nostri progetti”. Eleonora Beleggia, Talent Acquisition Partner & Employer Branding Specialist presso Mediocredito Centrale: “Cerchiamo anche di dare come consiglio quello di valutare le opportunità professionali più in linea con il loro percorso di studi, piuttosto che spaziare eccessivamente, e di presentarsi a dei colloqui nel momento in cui di fatto sono effettivamente disponibili”.

C’è anche chi da studente è diventato recruiter, come l’avvocato Francesca Ida Barletta, che oggi ai più giovani dà un consiglio: “Saper cogliere tutte le possibilità e le offerte che l’università Luiss Guido Carli che l’università concede agli studenti”.

Tra le novità di quest’anno, infine, anche le blind interviene, interviste al buio, organizzate in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.