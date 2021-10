Luiss, torna in presenza il Career Day “I Giovani e il lavoro”

Roma, 21 ott. (askanews) – Torna completamente in presenza il Luiss Career Day, l’appuntamento nato per far incontrare i giovani e il mondo del lavoro. Giunto alla sua venticinquesima edizione, l’evento punta ad offrire a laureandi e laureati Luiss un momento di scambio e condivisione con le principali realtà della nostra economia.

Negli spazi esterni del campus di viale Romania, oggi e domani, oltre 2mila ragazze e ragazzi potranno conoscere, richiedere informazioni, candidarsi e sostenere colloqui di lavoro live con oltre 105 realtà partner, per un totale di circa 10mila appuntamenti.

Ad illustrare le novità dell’edizione 2021 è il direttore generale della Luiss, Giovanni Lo Storto: “E’ la venticinquesima edizione del Career Day della Luiss. Compiamo un quarto di secolo, siamo molto contenti. Luiss ha lanciato il Career Day molto tempo fa quando ancora questa era un’iniziativa particolarmente innovativa. Noi continuiamo a innovare, ci saranno delle ‘Turbo session’, delle iniziative particolari ma la cosa più importante, quest’anno, è che, dopo l’anno terribile della pandemia che tutti abbiamo vissuto con grande dolore fisico, personale, familiare e sociale, finalmente gli studenti tornano in presenza ad incontrare fisicamente le aziende”.

A tutte le sessioni dell’edizione 2021 si potrà accedere esclusivamente con Green pass. Per fissare gli incontri, gli studenti e i laureati dovranno, infatti, utilizzare un sistema di prenotazione online, evitando così code e assembramenti.