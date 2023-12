Lukashenko a Pechino da Xi Jinping: amicizia "affidabile" con la Cina

Roma, 4 dic. (askanews) – Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, in visita a Pechino, ha dichiarato al suo omologo cinese Xi Jinping che “la Bielorussia è stata, è e sarà un partner affidabile per la Cina”. É la seconda volta dall’inizio dell’anno che Lukashenko si reca in Cina, un viaggio che dovrebbe durare almeno due giorni. La cooperazione tra Bielorussia e Cina, ha aggiunto, “è determinata dall’unità delle nostre ideologie”.

Nelle immagini, la stretta di mano tra i due e una cerimonia con uno scambio di doni: Xi ha regalato un dipinto su seta con paesaggi montani cinesi, Lukashenko ha portato un cesto di prodotti tipici bielorussi e oggetti d’artigianato.

Poi Lukashenko, ha fatto sapere la presidenza bielorussa, si è messo i pattini ed è anche sceso in pista per salutare la squadra di hockey su ghiaccio dell’università di Pechino.