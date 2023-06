Minsk, 27 giu. (askanews) – Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko afferma di aver “dato ordine all’esercito di essere pronto a combattere” mentre era in corso la ribellione del gruppo Wagner in Russia. Lukashenko ha parlato tre giorni dopo aver negoziato un accordo per porre fine alla ribellione che aveva scosso il suo alleato russo Vladimir Putin e ha confermato che il leader della Wagner è in Bielorussia.