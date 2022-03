Lukashenko sulla salute dello zar: “Putin sta bene ed è sano più che mai”

Il leader di Minsk lo ha affermato nel corso di un’intervista all’emittente TBS, ripresa dall’agenzia Tass, ecco le parole di Lukashenko “Putin sta bene"

Alexander Lukashenko diventa portavoce dello stato di salute dello zar di Mosca: “Vladimir Putin sta bene ed è sano più che mai”. Il presidente della Bielorussia si improvvisa spin-doctor e rilascia alcune dichiarazioni in cui smentisce le voci su una presunta malattia del suo omologo russo.

Il leader di Minsk lo ha affermato nel corso di un’intervista all’emittente TBS, ripresa dall’agenzia Tass. Il sunto sarebbe che il presidente russo Vladimir Putin è perfettamente sano ed è in ottima forma.

Le parole di Lukashenko: “Putin sta bene”

Ecco le parole di Lukashenko: “Putin è più in forma che mai”. Secondo l’autocrate bielorusso quindi, le voci su un presunto stato di malattia di Putin hanno solo lo scopo di mettere in discussione la fiducia del popolo russo in un leader che invece sta benone.

Nelle ultime settimane e prima del discorso allo stadio di Mosca la presenza di Putin su media e web sembrava essersi rarefatta, il che aveva fatto supporre agli analisti che non stesse bene.

Le voci sulla malattia dello “zar”

Molte sue uscite poi erano state bollate come “false”, cioè con filmati-montatura ottenuti con la tecnica del chroma key, la tecnologia che permette di sovrapporre filmati diversi. E Lukashenko, che qualche giorno fa aveva anche rivelato che “Kiev voleva attaccare Minsk“, ha pensato bene di rimediare, rassicurando tutti che il leader della Russia e della Bielorussia di cui lui detiene il potere per delega, sta benissimo.