Luke Marani, una accademia per un e-commerce vincente

Roma, 13 nov. (askanews) – “Lo scopo dell’Accademia non è solo quello di insegnare alle

persone ma anche applicare insieme il business, a 4 mani. Lo realizziamo insieme, lo facciamo insieme e ci lavoriamo insieme

fino a che non funziona. Non è un videocorso, è un laboratorio dove realizziamo insieme un negozio online, prendiamo i nostri

modelli che hanno funzionato e li andiamo a replicare. Fino a quando non vediamo arrivare i primi risultati, cioè le vendite”.

Luca Marani, in arte Luke, grande successo sui social, propone una chiave nuova e vincente su come costruire il proprio negozio online. Tutto è cambiato in pochi anni:

“L’ecommerce è nato anni fa ma è esploso con la pandemia nel 2020 – spiega -. Tante cose sono cambiate. Quello che tanta gente crede

essere l’ecommerce è oggi un modello obsoleto che non funziona e per questo tanti quando iniziano a provare a vendere online poi

falliscono. Le dinamiche sono cambiate, Amazon ad esempio con il suo brand mondiale ha rimpiazzato tutti gli altri player sul

mercato quindi oggi l’unico modo realmente efficace per poter vendere online è creare un brand, e il nostro modello si chiama

automatic ecommerce brand”.

Dove “Automatic fa riferimento allo strumento dell’intelligenza artificiale”: “Se non capiamo come sfruttre l’IA per poter guadagnare noi l’IA guadagnerà al posto nostro. Abbiamo utilizzato questo grande strumento per sviluppare alcuni software che si preoccupano di

fare il lavoro che prima era svolto manualmente. Creare un negozio, un sito web, vendere i prodotti e preoccuparci di spedirli