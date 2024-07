L'Ukrainian Freedom Orchestra in tournée in Europa e USA

Varsarvia, 12 lug. (askanews) – Per il terzo anno dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, l’Ukrainian Freedom Orchestra è in tournée in Europa e negli Stati Uniti per promuovere la pace. Alcuni musicisti vivono a Kiev e lasciano il paese solo per promuovere la cultura ucraina. Con la bandiera blu e gialla dell’Ucraina dietro di loro, l’Orchestra della Libertà Ucraina ha provato questa settimana a Varsavia, la prima esibizione è prevista venerdì a Parigi. La sessione di prove presso il principale teatro dell’opera di Varsavia è iniziata con un minuto di silenzio per le vittime del bombardamento missilistico russo sull’Ucraina. Una dei musicisti ha detto che spera un giorno di suonare “un tour della vittoria” a casa.