Lulù chiede un’altra possibilità a Manuel Bortuzzo: il rifiuto

Manuel Bortuzzo ha deciso di troncare la sua relazione con Lulù Hailé Selassié e si è sfogato con Aldo Montano.

Lulù Hailé Selassié ha scritto una lettera a Manuel Bortuzzo nel tentativo di rappacificarsi con lui. Il nuotatore, per tutta risposta, si è sfogato con Aldo Montano.

Lulù e Manuel Bortuzzo: la rottura

Il comportamento ossessivo di Lulù Hailé Selassié nei confronti di Manuel Bortuzzo ha finito per frustrare il nuotatore che, dopo un breve riavvicinamento, ha deciso di mettere fine alla loro liaison.

Lulù però a quanto pare non sarebbe disposta ad arrendersi: la ragazza ha infatti scritto una lunga lettera a Bortuzzo che, per tutta risposta, si è sfogato con Aldo Montano e ha precisato di non avere alcuna intenzione di fare un passo in dietro rispetto alla sua decisione di troncare il rapporto.

“Mi ha chiesto di nuovo un’altra possibilità, adesso basta! Ad un certo punto mi sono pure inca**ato si è messa a fare il cartellone.

Mi ha detto ti voglio bene. Io la capisco però ho detto basta! Mi dice grazie, ma non è che ti ho detto la cosa più bella che potevi sentirti dire. Dà il 90 per cento d’importanza a quella piccolissima cosa di speranza che invece non è niente”, ha dichiarato il nuotatore, e ancora: “Sono dovuto stare pure venti minuti da solo con lei che mi parlava”.

Manuel Bortuzzo: i genitori

Nei giorni scorsi anche i genitori di Manuel Bortuzzo si sono più volti espressi in merito alla relazione avuta dal figlio e da Lulù Hailé Selassié e non avevano riservato parole gentili nei confronti della principessa etiope, che fin dal principio si è dimostrata ossessiva nei confronti del ragazzo.

“Amore mio, ti guardiamo sempre e siamo orgogliosi del tuo percorso. Sappiamo quanto i tuoi spazi personali sono importanti per te, ma qualcuno accanto a te non li rispetta. Chi ti ama deve lasciarti libero di decidere sempre”, ha scritto la madre di Bortuzzo nella lettera a lui indirizzata.

Manuel Bortuzzo: la decisione definitiva

E’ la seconda volta che Bortuzzo archivia la sua relazione con Lulù Hailé Selassié e, nonostante questo, la ragazza sembra decisa a tentare in ogni modo di riconquistarlo.

“E lei deve aver già capito che io non la vedo affine a me e basta. Io ti voglio bene ma voglio un rapporto civile e non il resto”, ha affermato il nuotatore confrontandosi con Aldo Montano.