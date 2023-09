Nuova Delhi, 11 set. (askanews) – Passo indietro di Lula su Putin. Il presidente brasiliano in un’intervista al termine dei lavori del G20 a Nuova Delhi aveva invitato il leader del Cremlino a partecipare al vertice del G20 del prossimo anno in Brasile, precisando che non sarebbe stato arrestato in caso di una sua partecipazione.

Poi il cambio di rotta. “Non so se la giustizia brasiliana lo arresterà. È la magistratura che decide, non il governo. Voglio studiare questa cosa della Corte penale internazionale” ha detto Luiz Inacio Lula da Silva in conferenza stampa revocando in pratica la garanzia ‘personale’ nei confronti del leader russo.

Putin, che è soggetto a un mandato di arresto internazionale per la sua invasione dell’Ucraina, non ha partecipato al G20 di quest’anno in India, né si è recato in Sudafrica per il vertice dei BRICS.

Inviati del 11/09/23 09:54 — Audio – Lula ci ripensa su arresto Putin: decide magistratura non governo

00:00:00:00 20230911_video_09542850 00:00:00:00 00:00:00:00 00:00:00:00