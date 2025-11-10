Lula: è la COP30 della verità, lotta per clima costa meno della guerra

Belem, 10 nov. (askanews) – “È molto più economico investire 1.300 miliardi di dollari per porre fine al problema che uccide, piuttosto che investire 2.700 miliardi di dollari per fare la guerra come hanno fatto l’anno scorso”. Lo ha detto il presidente brasiliano Lula nel giorno di apertura della Conferenza Onu sul clima, la COP30, a Belem.

“Sarà la COP della verità – ha aggiunto – nell’era della disinformazione, gli oscurantisti rifiutano non solo le prove scientifiche, ma anche i progressi del multilateralismo. Controllano gli algoritmi, seminano odio e diffondono paura. Attaccano le istituzioni, la scienza e le università. È ora di infliggere una nuova sconfitta ai negazionisti”.