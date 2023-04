Lula in Portogallo: il Brasile è tornato

Milano, 24 apr. (askanews) – “Quando diciamo che il Brasile è tornato, è perché vogliamo che il Brasile riacquisti l’importanza che ha sempre avuto. E per avere importanza, il presidente del Brasile deve viaggiare”. Durante una visita di Stato in Portogallo, il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva si è rivolto a un forum d’affari con il primo ministro del paese Antonio Costa. Nel suo primo tour europeo da quando è tornato in carica a gennaio, il presidente di sinistra sta cercando di rilanciare i rapporti diplomatici del suo paese dopo quattro anni di relativo isolamento sotto il suo predecessore di estrema destra Jair Bolsonaro.