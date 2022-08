Lulù Selassié alle prese col suo primo libro: l’annuncio via social

Lulù Selassié ha svelato via social alcuni retroscena sull'uscita del suo primo libro.

L’ex concorrente del GF Vip Lulù Selassié ha confessato di sognare nel suo futuro non soltanto la musica, ma anche l’uscita di un suo primo libro.

Lulù Selassié: il primo libro

L’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo Lulù Selassié ha svelato ai fan dei social di essere alle prese con il suo primo lavoro di scrittrice.

Al momento non è dato sapere di cosa parlerà il libro né quando uscirà, ma in tanti tra i suoi fan sono curiosi di saperne di più.

“Il libro non uscirà presto, è ancora in fase di preparazione, ma non vi preoccupate, ve lo dirò io quando uscirà. Non vedo l’ora”, ha dichiarato Lulù tramite social.

La vita privata

Dopo l’addio a Manuel Bortuzzo Lulù Selassié sarebbe rimasta single. Per diverso tempo si è vociferato di una sua presunta liaison con Deddy, ma la notizia non ha mai ricevuto conferme.

La principessa etiope ha dichiarato pubblicamente di essere delusa per come sono andate a finire le cose tra lei e il nuotatore incontrato per la prima volta nella casa del GF Vip.

“Sono un po’ triste però vado avanti grazie alla mia famiglia, il lavoro, gli amici che mi distraggono. E’ ovvio che un amore e un sentimento così non si può cancellare. A me comunque questa persona manca ed io ho ancora dei sentimenti fortissimi e diciamo che non sono felicissima”, ha dichiarato in seguito alla loro rottura.