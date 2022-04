Lulù Selassié dopo l’addio a Bortuzzo: avvistata ad una festa Vip

Lulù Selassié dopo l'addio a Manuel Bortuzzo: la principessa avvistata ad una festa Vip.

Dopo l’addio a Manuel Bortuzzo, Lulù Selassié è stata avvistata ad una festa con tanti Vip. La principessa etiope, invece che disperarsi per la fine della relazione, ha preferito distrarsi un po’, lasciandosi andare al sano divertimento.

Lulù Selassié dopo l’addio a Bortuzzo

La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è finita. A distanza di poco più di un mese dalla fine del GF Vip, la loro relazione non ha retto alle pressioni esterne. E’ stato il nuotatore ad annunciare pubblicamente, con tanto di tag all’Ansa, la fine della love story. Ha scritto:

“In questo mese dal termine del GF Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del GF rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”.

Lulù, poco dopo la comunicazione di Manuel, ha preso la palla al balzo e ha fornito la sua versione dei fatti. Poi, per smaltire al meglio la delusione, ha partecipato ad una festa con tanti altri Vip.

Lulù si diverte ad una festa con i Vip

Piuttosto che stare a casa a piangere per la fine della relazione con Bortuzzo, Lulù ha preferito andare a divertirsi ad una festa piena zeppa di Vip.

La principessa etiope ha condiviso alcune Instagram Stories e non è apparsa per nulla affranta. Prima di dedicarsi a quattro passi di danza, però, ci ha tenuto a sottolineare:

“Ci tenevo a dire a tutti che purtroppo questa notizia è vera, ovviamente purtroppo perché non era questo il programma della nostra relazione. Però purtroppo non è né colpa mia né colpa di Manu. È colpa di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione, cercando di metterci contro”.

Lulù non era sola alla festa, ma con le sorelle Clarissa e Jessica.

Al party, poi, c’erano anche Alex Belli, Delia Duran, Gianmaria Antinolfi e Biagio D’Anelli.

Lulù e Manuel separati dalla famiglia di lui

Festa a parte, Lulù ha ribadito che la fine della relazione tra lei e Manuel è dovuta alla famiglia di Bortuzzo. Ha dichiarato: