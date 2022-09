Lulù Selassié ha un flirt con un famoso cantante? L’indiscrezione

Secondo indiscrezioni Lulù Selassié potrebbe aver finalmente trovato un nuovo amore.

Dopo aver archiviato la sua storia con Manuel Bortuzzo Lulù Selassié avrebbe finalmente ritrovato la serenità accanto al cantante Astol.

Lulù Selassié e Astol

Secondo indiscrezioni potrebbe esserci un nuovo amore nel cuore di Lulù Selassié: la principessa etiope infatti sarebbe stata avvistata in compagnia del cantante Astol che, secondo i rumor, sarebbe la sua nuova fiamma.

Al momento la questione non ha ricevuto conferme e in tanti tra i fan sperano di saperne presto di più. Nelle ultime ore proprio il cantante ha pubblicato alcune stories dove è ben visibile una mano femminile su una sua gamba, e in molti credono che si tratti della mano di Lulù. La questione riceverà conferme da parte dei due diretti interessati?

La storia con Bortuzzo

Negli ultimi mesi Lulù ha confessato di aver sofferto molto per come erano finite le cose tra lei e Manuel Bortuzzo, che si erano innamorati nella casa del GF Vip 6.

La storia tra i due si è conclusa in un nulla di fatto a pochi mesi dalla fine del reality show e l’ex gieffina ha accusato il padre del nuotatore di esser stato in parte la causa della loro rottura. Manuel Bortuzzo e suo padre Franco hanno sempre replicato alle sue parole.