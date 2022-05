Lulù Selassié pronta per un duetto con LDA di Amici: la richiesta alimenta il chiacchiericcio.

Mentre Lulù Selassié si sta ancora riprendendo dalla fine della sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo, circola una voce che la vede pronta per fare un duetto con LDA. La principessa etiope e l’ex talento di Amici hanno un progetto in ballo?

Lulù Selassié e LDA pronti per un duetto?

Fin dai primi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip, Lulù Selassié non ha mai nascosto la sua passione per la musica. La principessa etiope vorrebbe sfondare come cantante e per lei dovrebbero esserci importanti progetti in ballo. Nel corso di un’ospitata a Casa Chi, ha dichiarato:

“Vorrei continuare nel mondo dello spettacolo e poi, ovviamente, tra un po’… nel futuro… sì, esce il mio brano! Quando uscirà il mio disco? Non posso dire nulla”.

Lulù ha annunciato che, a breve, dovrebbe uscire la sua prima canzone e i fan non vedono l’ora di ascoltare la sua voce. Non solo, secondo un chiacchiericcio sempre più insistente, la Selassié potrebbe anche duettare con LDA, ex talento di Amici di Maria De Filippi.

La richiesta dei fan di Lulù e LDA

Ad aver dato il via al chiacchiericcio non sono stati Lulù e LDA, ma i rispettivi fan.

I seguaci più accaniti, gli stessi che hanno seguito i loro percorsi in televisione, vorrebbero vederli insieme. Magari, adesso che il Grande Fratello Vip e Amici sono alle spalle, la Selassié e il figlio di Gigi D’Alessio potrebbero davvero pensare di unire le loro voci.

Lulù e LDA un’accoppiata che potrebbe funzionare

Mentre Lulù e LDA non si esprimo su quanto richiesto dai fan, questi ultimi continuano a sperare.

D’altronde, sia la Selassié che il cantante sono impegnati con progetti musicali importanti, per cui non è escluso che i rispettivi manager possano puntare su un’accoppiata che potrebbe funzionare.