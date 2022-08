Lulù Selassiè, un noto volto di Ballando con le stelle la prende di mira

"Se canta questa...vado a Sanremo", così Lulù Selassiè è stata presa in giro da un noto volto dello show condotto da Milly Carlucci.

Per Lulù Selassiè è iniziata una fase piena di novità. La principessa etiope ed ex concorrente del gf vip 6, è coinvolta in due progetti artistici molto importanti. Tra questi uno riguarderà la musica, tanto che sul suo profilo l’abbiamo vista in queste ultime settimane in studio di registrazione.

Eppure, tra i molti commenti entusiasti c’è stato anche chi, come Stefano Oradei, non ha gradito troppo questa novità, tanto che, attraverso i social l’ha “ridicolizzata” utilizzando un tono sarcastico.

Lulù presa in giro da un noto di Ballando con le Stelle

La principessa Etiope aveva annunciato così la sua nuova avventura discografica:

“In attesa del mio primo singolo vi lascio qui questo video dove mi diverto in studio, un luogo dove mi sento al sicuro e dove mi posso immergere nei miei pensieri e trasformarli in arte, il luogo dove mi sento davvero l’artista che sono, dove lavoro per voi e per me stessa, tra una prova e l’altra, mi sono divertita a cantare Levitating che mi rappresenta moltissimo come voi ben sapete, e che anche voi adorate Fairy Mood.

Stay very very tuned y’all”.

Il ballerino ha poi replicato condividendo la schermata di un articolo scritto da Gossipetv in una storia su Instagram. A lato il commento: “Se canta questa… Io ragazzi mi candido per il Festival di Sanremo. Nothing Impossibile… Stay Tuned“.

Prossimamente in arrivo anche un libro

Non appare ad ogni modo chiaro se i due abbiano avuto in precedenza degli screzi o se questa sia stata una derisione fine a sè stessa.

Ad ogni modo dalla stessa Lulú non ci sarebbero state risposte e non sappiamo se nelle prossime ore commenterà la cosa. Comunque vadano le cose, per l’ex gieffina questo periodo sarà carico di impegni. Solo nei giorni scorsi aveva anche annunciato che era alle prese con la scrittura di un libro: “Sono felice che le persone che mi seguono amino la lettura e che ameranno anche la storia che sto creando io.

Non vedo l’ora. Veramente, vi amo tantissimo ragazzi…” aveva affermato.