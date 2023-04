Home > Askanews > Lula vola in Cina, affari e geopolitica nell'incontro con Xi Lula vola in Cina, affari e geopolitica nell'incontro con Xi

Roma, 11 apr. (askanews) – Il presidente del Brasile Luis Ignacio Lula da Silva sale sull’aereo che lo porterà in Cina, dove incontrerà il presidente cinese Xi Jinping questa settimana per discutere di affari, ma anche di mediazione nella guerra in Ucraina, dopo essere guarito da una polmonite che lo ha costretto a rinviare il viaggio. Lula viaggia con una nutrita delegazione di uomini d’affari, governatori statali, deputati e ministri. L’agenda prevede visite ufficiali, incontri bilaterali e la firma di diversi accordi. La Cina è infatti dal 2009 il principale partner commerciale del Brasile. La visita avviene dopo che Pechino ha presentato il suo “position paper” sulla guerra ucraina che chiede, da un lato, il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale e, dall’altro, il rispetto delle “preoccupazioni di sicurezza” di ogni paese (cioè, nel secondo caso, della Russia rispetto all’espansione Nato a Est). Lula, dal canto suo, ha criticato l’invasione russa dell’Ucraina, ma non si è unito a una condanna formale di Mosca e ha invece sollevato critiche sul fatto che l’Occidente avrebbe fatto poco o nulla per la pace. Si è inoltre proposto come mediatore per cercare di determinare un percorso politico di soluzione del conflitto.

