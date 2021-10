Lulù vuole lasciare il GF Vip 6: la richiesta agli autori del programma

Lulù Hailé Selassié intende lasciare il Grande Fratello Vip? La principessa ha fatto una richiesta particolare agli autori del programma.

Lukù Hailé Selassié, una delle tre principesse approdate al GF Vip 6, avrebbe fatto una speciale richiesta agli autori del programma e avrebbe manifestato la volontà di abbandonare lo show.

Lulù Hailé Selassié: l’addio al programma

Per Lulù Hailé Selassié l’avvenura al GF Vip sarebbe diventata praticamente insostenibile e per questo la ragazza sarebbe intenzionata a lasciare lo show (in cui è entrata come “unico concorrente” insieme alle sue due sorelle, Clarissa e Jessica). Durante l’ultima diretta Lulù ha confessato di aver subito molestie quando aveva 15 anni e a seguire avrebbe chiesto agli autori del GF Vip di non mandare più in onda le sue clip in compagnia di Manuel Bortuzzo, con cui la liaison (sbocciata durante le prime settimane di permanenza all’interno della Casa) non è finita nel migliore dei modi, causando alla principessa una ferita ancora aperta.

Lulù Hailé Selassié e Bortuzzo: la rottura

L’interesse di Lulù Hailé Selassié per Manuel Bortuzzo si è ben presto trasformato in gelosia e per questo il nuotatore ha deciso di mettere a freno il legame instaurato con la principessa. Lulù Hailé Selassié ovviamente avrebbe preferito continuare la sua liaison con Bortuzzo, ma il nuotatore è stato irremovibile. “I o capisco già da come sto con una persona come può andare . Ho capito che tra noi è difficile fuori, per le vite che abbiamo.

Vedendoti uno si fa un’idea, poi uno ovvio si deve sempre provare per capire”, ha dichiarato il nuotatore all’interno del reality show mettendo fine al suo rapporto con la sorella di Jessica e Clarissa.

Lulù Hailé Selassié: le molestie

All’interno del reality show Lulù Hailé Selassié ha confessato che a 15 anni sarebbe stata vittima di violenze e abusi. “Era un maniaco che mi costringeva a fare cose che non volevo fare.

Ero costretta a fare certe roba. Io ci penso sempre”, ha dichiarato la ragazza, sostenuta e supportata dalle sorelle. Clarissa Hailé Selassié a proposito della vicenda ha affermato: “Lei ha uno psicologo fuori da qua e il fatto di non parlarci tutti i giorni per lei è grave. Ha un padre che è in carcere, è stata violentata…”

All’interno del reality show Lulù Hailé Selassié riuscirà a trovare la serenità e a superare parte dei suoi problemi?