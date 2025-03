L'ultima chiamata dei CCCP-Fedeli alla linea con un film e un tour

Milano, 11 mar. (askanews) – Un ritorno che prepara un nuovo addio. Il “Gran Gala Punkettone” dei CCCP – Fedeli alla linea è andato in scena nell’ottobre 2023 a quasi trentaquattro anni gli ultimi concerti di una delle band più amate e influenti della storia del rock e del punk italiano. Si erano ritrovati sul palco del Teatro Valli di Reggio Emilia per festeggiare l’inaugurazione di Felicitazioni!, la mostra ai Chiostri di San Pietro che è stata vista da oltre 45mila visitatori, ma non è finita qui, i CCCP continuano le celebrazioni.

“Tu rimetti in moto un ingranaggio dici di sì a una piccola cosa, prima alla Mostra, poi al Teatro Valli, e quando sei sul palco se non fai Emilia Paranoica da cantante dei CCCP ti senti una m…”

Lo spettacolo di parole e musica uscirà in audio e video il 28 marzo. I CCCP graffiano ancora.

“La prima emozione guardando il trailer è capire la profondità di questo commiato che abbiamo avviato, non è facile rinunciare a questo. Credo che vedere tutto il film su un grande schermo, sapendo che ci sarà un commiato pubblico da parte nostra sarà molto forte”.

Questa estate Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici, Danilo Fatur saliranno di nuovo sul palco dei principali festival italiani per un’ultima chiamata, il tour prenderà il via il 30 giugno dal Circo Massimo di Roma.

“Non è l’addio è l’ultima chiamata, non è una reunion ma è un risveglio. Magari muoio io prima, e vorrei vederli a cantare con qualcun altro. Dall’alto me li godrei moltissimo”.

“Anche le band hanno un termine, devono finire, ma necessitano di una cerimonia di commiato: i CCCP sono nati e devono morire sul palco”. Con queste parole la band promette di far vivere grandi emozioni.