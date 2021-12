L'”Ultimo Girone” è il tour d’addio dei Litfiba: una grande festa

Roma, 14 dic. (askanews) – Il 2022 sarà l’anno del “L’Ultimo Girone” dei Litfiba, la rock band più amata e longeva in Italia con 10 milioni di dischi venduti e migliaia di concerti anche nel resto del mondo. 40 anni (+2) da festeggiare con i fan in giro per l’Italia, in un tour di addio:

Ghigo Renzulli: “Dopo 40 anni più due di carriera visto che le cose hanno un inizio e una fine abbiamo deciso che era l ultimo tour ed è sempre meglio finire up che down”.

Abbiamo voglia di fare una grande festa e di portare un grande abbraccio ai fan, ha detto Piero Pelù: “Noi stiamo festeggiando 40 più due anni di storia di rock and roll, non sono tante le band di rock and roll che possono vantare di stare dentro alla musica dopo così tanti anni e in salute come noi, siamo felicissimi di questo obiettivo”.

Il tour dell’addio partirà il 26 aprile 2022 da Padova, tra le prime 10 date annunciate, Napoli, Roma, Firenze e Milano.

Il titolo viene soprattutto da Piero Pelù, grande conoscitore di Dante.

“In realtà l’ultimo girone non è quello dove ci sono i traditori ma quello in cui Dante e Virgilio attraversano il corpo di Lucifero per trovarsi a testa in giù, c’è un netto cambiamento di status, e questo rappresenta un po’ questo nostro momento, quello che sarà poi dopo lo vedremo…”

Oltre 150 le canzoni pubblicate in questi anni, i Litfiba sono pronti a suonarne tante davanti ai fan, anche quelle portate poco dal vivo finora. E nell’ora dei bilanci parlano del momento più brutto vissuto nella loro carriera: “Difficile è stata la prima separazione, il litigio del ’99, è stato il momento più brutto, col senno di poi potremmo anche rivederlo, ma questa è la storia”.