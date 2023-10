Poco prima di morire per un infarto, il TikToker Mister Pella Pazzo – all’anagrafe Lorenzo Della Femine – aveva postato un ultimo messaggio sui social dedicato alla moglie.

L’ultimo messaggio del TikToker Mister Pella Pazzo alla moglie prima dell’infarto

La notizia del decesso del TikToker Mister Pella Pazzo è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella giornata di lunedì 2 ottobre. Stroncato da un infarto a soli 40 anni, Della Femine era conosciuto sul social cinese soprattutto per i video in cui mostrava la sua vita quotidiana in modo autentico e appassionato.

Già nei giorni che hanno preceduto la prematura dipartita, il TikToker, che vantava oltre 1,5 milioni di fan, aveva destato la preoccupazione dei seguaci. Molti utenti avevano notato che c’era qualcosa di diverso in Della Femine. Lo stesso 40enne, del resto, aveva più volte espresso il proprio disagio.

A destabilizzare Mister Pella Pazzo era stata la recente scoperta di essere affetto da labirintite batterica, una particolare infiammazione che teneva in agitazione.

Le parole d’amore

Appena pochi giorni aver scoperto l’infiammazione, un infarto ha stroncato il TikToker. Poco prima di essere colto da un malore, il 40enne era al parco a giocare con i suoi figli. In questo contesto, alcuni istanti prima della tragedia, aveva postato online un video in cui ribadiva l’amore che provava per la moglie.

“Eppure, devo… io nella vita ho sbagliato, però ragazzi: quanto amo mia moglie. Quasi 24 anni d’amore, è la mia vita! Sei la mia Vita!”, aveva detto Della Femine.

I funerali di Lorenzo Della Femine

I funerali di Lorenzo Della Femine sono stati celebrati alle ore 19:00 di martedì 3 ottobre, nella chiesa di Maria Santissima Annunziata di Licignano, a Castelnuovo di Napoli.

L’improvvisa scomparsa del TikToker ha profondamente sconvolto la comunità che anima il social cinese e tutti coloro che apprezzavano e ammiravano l’autenticità dell’uomo.