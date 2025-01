Washington, 8 gen. (askanews) – Le spoglie di Jimmy Carter, l’ex presidente degli Stati Uniti morto a 100 anni, sono state trasferite al Campidoglio di Washington per la camera ardente in una solenne cerimonia militare. La bara coperta dalla bandiera a stelle e strisce, arrivata dalla sua città natale di Plains in Georgia resterà esposta fino ai funerali di Stato giovedì 9 gennaio.