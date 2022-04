Lulù dopo la rottura da Manuel: spuntano i like ai post di coppia

Lulù Selassié dopo la rottura da Manuel Bortuzzo: spuntano i like ai post di coppia.

Lulù Selassié, dopo la rottura da Manuel Bortuzzo, ha fornito la sua versione dei fatti ed è scesa nel silenzio. Nelle ultime ore, però, la principessa etiope ha piazzato qualche like a vecchi post di coppia.

Lulù dopo la rottura da Manuel

Dopo aver scoperto sui social di essere stata lasciata da Manuel Bortuzzo, Lulù Selassié si è detta molto dispiaciuta della rottura. Lei che sognava una famiglia e dei figli ha visto i suoi desideri sciogliersi come neve al sole. Secondo la principessa etiope, la sua storia d’amore è finita a causa della famiglia del nuotatore che, fin dai tempi del GF Vip, non l’ha mai accettata. Nelle ultime ore, Lulù ha commesso un passo social che ha rattristato i seguaci più accaniti: ha piazzato qualche like a vecchi post di coppia.

I post che piacciono a Lulù

I post a cui Lulù ha messo like, corredati da fotografie di coppia, recitano:

“E buonanotte così. Il vero amore anche se distante rimarrà per sempre inciso nei ricordi e in un piccolo pezzettino di angolo cuore e per come la vedo io il vostro è stato sempre vero e puro”; “La profonda tristezza che provo in questo momento per entrambi. Io soffro con loro, io mi fido di lei”; “E ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare”.

La Selassié è triste e, molto probabilmente, non riesce ancora a capire come la sua relazione che credeva durasse per sempre sia finita al primo ostacolo.

Lulù non fa altro che piangere

Ad aggiungere qualche dettaglio sulla rottura tra Manuel e Lulù ci ha pensato l’esperto di gossip Alessandro Rosica. Via social, ha dichiarato: