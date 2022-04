Lulù Selassié confessa i problemi con il padre di Manuel Bortuzzo: "Non mi sento accettata".

Lulù Selassié ha finalmente parlato dei problemi che ha con il padre di Manuel Bortuzzo. Stando a quanro raccontato dalla principessa etiope, il signor Franco non l’ha mai accettata e il reciproco unfollow è la prova che il rapporto, dopo il GF Vip, non è migliorato.

Lulù: i problemi con il padre di Manuel Bortuzzo

Qualche giorno fa, Franco Bortuzzo, padre di Manuel, ha tolto il segui su Instagram a Lulù Selassié. La principessa etiope, ovviamente, non è rimasta a guardare e ha regalato al suocero il medesimo unfollow. I fan più attenti hanno subito notato la cosa e hanno dato il via ad un chiaccericcio piuttosto acceso. Qualcuno si è schierato dalla parte del genitore, ma quasi tutti i seguaci si sono detti solidali con Lulù.

Quest’ultima, ospite di Casa Chi, ha deciso di vuotare il sacco e ha parlato dei problemi che ha con il padre di Manuel.

Lulù non si sente accettata

Lulù, incalzata dalla conduttrice di Casa Chi, ha ammesso:

“Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisce. Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere sincera ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manu sia felice e cerco di farlo stare sereno”.

Manuel, presente durante le dichiarazioni della fidanzata, è rimasto in silenzio e non si è espresso in merito. Lulù, anche se in modo velato, ha sottolineato di non sentirsi accettata dal signor Franco. La principessa non ha nessuna intenzione di imporre la propria presenza alla famiglia Bortuzzo: per lei è importante solo il benessere del fidanzato.

La versione di Alessandro Rosica

Mentre Lulù e Manuel si sono mostrati molto tranquilli, l’esperto di gossip Alessandro Rosica sostiene che questa situazione con il signor Franco stia mettendo in difficoltà i due piccioncini.

Via social, ha dichiarato:

“Purtroppo i ragazzi sarebbero molto delusi e tristi“.

Secondo Rosica, Manuel e Lulù starebbero vivendo una profonda crisi proprio a causa del genitore del nuotatore. Pare che la famiglia del ragazzo non veda di buon occhio né la Selassié e né tantomento le sue amicizie.