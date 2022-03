Lulù Selassié a La Pupa e il Secchione? Tutti i dettagli

Lulù Selassié sarà ospite de La Pupa e il Secchione. Tutto quello che c'è da sapere.

Martedì 22 marzo Lulù Selassié, reduce dalla sua esperienza al Grande Fratello Vip, sarà ospite de La Pupa e il Secchione.

Lulù Selassié a La Pupa e il Secchione

Lulù Selassié approderà a La Pupa e Il Secchione il 22 marzo e, stando alle prime indiscrezioni circolate in rete, sembra che il suo ruolo nel corso della puntata sarà fondamentale per le sorti dei concorrenti nella classifica finale.

Durante la puntata di questo martedì è atteso l’ingresso nello show di Gianmarco Onestini, mentre Guenda Goria sarebbe pronta per un confronto col fidanzato Mirko Gancitano e la sua “pupa” Mila Suarez.

Inoltre ci saranno le nomination che stabiliranno quali saranno le due coppie che dovranno sfidarsi al “Bagno di cultura”. Quale sarà la prima coppia eliminata dal programma?

Lulù Selassié: il GF Vip

Lulù Selassié ha vissuto una splendida esperienza come concorrente del GF Vip 6, e oggi è felicemente fidanzata con Manuel Bortuzzo.

Dopo aver atteso di potersi riabbracciare al termine del programma, i due sono andati a vivere insieme a Roma (nella casa che il nuotatore condivide con suo padre Franco). In tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla storia d’amore tra i due e se essa sia destinata a durare. Al momento tutto sembra procedere per il meglio e lo stesso Bortuzzo ha confessato di essere più innamorato che mai:

“Lulù mi ha capito, in lei ho visto una ragazza che ha bisogno di tanto affetto, di tanto contatto.

Le ripetevo “Mi dispiace” perche ero abituato a dare poco, ma non voleva dire che fossi segnato a vita: una volta che abbiamo fatto il passo in avanti, ho scoperto di essere io quello che non si stacca più”, ha dichiarato.