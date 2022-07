Lulù Selassié in perizoma: il commento di Barù genera il caos sui social

Il commento di Barù a una foto di Lulù Selassié sui social ha generato il caso tra i fan.

Lulù Selassié ha postato uno scatto bollente sui social e Barù, che ha condiviso con lei l’esperienza del Grande Fratello Vip 6, ha commentato la foto generando il caos.

Lulù Selassié: il commento di Barù

Lulù Selassié, ex fidanzata di Manuel Bortuzzo ed ex concorrente del GF Vip 6, ha postato sui social uno scatto bollente in cui è ritratta in perizoma sul suo letto.

“Sono il sogno di fotografo”, ha scritto ammiccante l’ex principessa nella didascalia al suo scatto. Tra i commenti entusiastici alla foto ne è spuntato anche uno di una sua vecchia conoscenza, ossia Barù Gaetani della Gherardesca, che ha scritto: “Mi sto soltanto rilassando con il mio amico”. Il suo commento ha generato il caos sui social e in tanti lo hanno accusato di cattivo gusto. Lulù invece ha dato prova di apprezzarlo: “Yoooo amore.

I miss u!”, ha scritto l’ex fidanzata di Bortuzzo.

La storia tra Jessica Selassié e Barù

Nella casa del GF Vip 6 Barù si era pericolosamente avvicinato alla sorella di Lulù, Jessica Selassié, e in tanti avevano sperato che tra i due sbocciasse una storia d’amore. Nonostante questo, una volta terminato il programma, Barù aveva specificato di non volere da Jessica niente più che una semplice amicizia e si vocifera che dopo la sua esperienza all’interno del programma lui abbia iniziato a frequentare una modella.

Non si sa molto invece della vita privata di Jessica, che si è chiusa nel massimo riserbo.