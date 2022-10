L’Umbria accelera su turismo, un nuovo brand con Armando Testa

Rimini, 13 ott. (askanews) – Umbria, cuore verde d’Italia. Con un nuovo logo e una nuova immagine grafica la Regione Umbria ripensa se stessa e il proprio modo di comunicare all’esterno. Lo fa in un momento di rilancio del turismo dopo i mesi della pandemia. L’assessore regionale al Turismo, Paola Agabiti, al Ttg di Rimini.

“Gli ultimi mesi dell’anno in Umbria sono andati molto bene. Abbiamo avuto un incremento sia in termini di arrivi e presenze molto importante, superiore anche al periodo pre-Covid.

Anche il 2021 è andato molto bene”.

Per attirare sempre più turisti la Regione ha in programma una serie di iniziative e attività culturali, per valorizzare e promuovere le sue eccellenze, dal turismo alla musica, dalla cultura all’artigianato. Rivisto completamente anche il modo di comunicare grazie al coinvolgimento nel progetto del gruppo Armando Testa che ha ripensato all’immagine grafica.

“Abbiamo voluto creare un nuovo logo. La nostra regione non aveva un logo promozionale è un brand system affinché potesse coniugare e sintetizzare i valori, l’identità e le caratteristiche della regione e dei suoi abitanti.

Un logo importante, molto evocativo e chiaro, che riuscirà sicuramente a comunicare e a promuovere l’immagine dalla nostra regione in Italia e all’estero”.