Home > Video > Lumini accesi davanti alla casa Natale di Ratzinger in Baviera Lumini accesi davanti alla casa Natale di Ratzinger in Baviera

Roma, 5 gen. (askanews) – Lumini accesi, mentre si tengono i solenni funerali di Joseph Ratzinger in Vaticano, davanti alla casa Natale del Papa emerito, nel frattempo trasformata in museo, a Marktl, in Baviera. Benedetto XVI è nato ed è stato battezzato in questa casa il 16 aprile 1927, un sabato santo, e qui tornò da Papa, come recita la targhetta in pietra all’ingresso, l’11 settembre 2006.

Roma, 5 gen. (askanews) - Lumini accesi, mentre si tengono i solenni funerali di Joseph Ratzinger in Vaticano, davanti alla casa Natale del Papa emerito, nel frattempo trasformata in museo, a Marktl, in Baviera. Benedetto XVI è nato ed è stato battezzato in questa casa il 16 aprile 1927, un saba...