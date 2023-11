Lunedì terzo appuntamento con 'Parliamo di Hiv oggi. Per guardare al domani' – segui la diretta su Adnkronos

(Adnkronos) - Continua il ‘viaggio’ di Adnkronos fra le persone con Hiv, per conoscere i loro bisogni, le loro paure e le loro speranze. Lunedì 27 novembre, alle ore 15, terzo appuntamento con “Parliamo di Hiv oggi. Per guardare al domani”, il ciclo di webinar promosso...

(Adnkronos) – Continua il ‘viaggio’ di Adnkronos fra le persone con Hiv, per conoscere i loro bisogni, le loro paure e le loro speranze. Lunedì 27 novembre, alle ore 15, terzo appuntamento con “Parliamo di Hiv oggi. Per guardare al domani”, il ciclo di webinar promosso da Adnkronos in collaborazione con ViiV Healthcare, per comprendere meglio una realtà che, ancora oggi, è poco conosciuta e spesso caratterizzata da pregiudizi e falsità.

Questa nuova puntata, condotta dalla giornalista Maddalena Guiotto, arriva alla vigilia della Giornata mondiale contro l’Aids che si celebra in tutto il mondo venerdì 1 dicembre. L’incontro verterà sul tema “Gestione clinico-assistenziale delle persone con HIV: quali orizzonti?” e vedrà la partecipazione di: Andrea Antinori, direttore Uoc Immunodeficienze virali dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma; Giuliano Rizzardini, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive Asst Fatebenefratelli Sacco; Lorenzo Badia, infettivologo dell’ambulatorio infettivologico dell’Ausl di Imola.

Appuntamento quindi a lunedì 27 novembre, alle ore 15, sui canali web e social del Gruppo per questo viaggio fra le persone con Hiv e per guardare, con fiducia, a un domani più consapevole e inclusivo.